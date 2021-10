Zbliża się jubileuszowa X Akcja Poboru Krwi Służb Mundurowych w Grudziądzu. Dołączyć mogą również mieszkańcy

- Zachęcamy też do udziału mieszkańców Grudziądza, a także apelujemy do dyrekcji średnich szkół by zachęcali do oddania krwi młodzież która ukończyła 18 lat - mówi Krzysztof Misiewicz, ratownik medyczny i organizator X Akcji "Dar Serca Służb Mundurowych". - Każdy cywil, który zgłosi się będzie co trzecim w kolejce do oddania krwi pomiędzy mundurowymi.