Zbrodnia w Kamieniu Krajeńskim. Kim jest 23-letni sprawca, który zabił własnych dziadków

Do zbrodni doszło na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Topolowej. Zadbana posesja i dom, nowe ogrodzenie, tak samo zresztą jak i u sąsiadów. Co się stało? Czy zbrodnia była zaplanowana? Czy doszło do niej w afekcie? Jej motywy badają teraz śledczy.

[polecane]21901613;1;[/polecane]

Rodziców nie było, gdy doszło do zbrodni w Kamieniu

Jako pierwsze o tragedii podało radio RMF FM. Według dziennikarzy stacji, a także naszych nieoficjalnych informacji, wynika że zatrzymany to 23-letni Kamil K.

Zabici przez niego dziadkowie to 74-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna, byli rodzicami jego matki. Na miejscu policjanci znaleźli też zwłoki psa z ranami kłutymi.

Z naszych informacji wynika, że gdy doszło do zbrodni, matka Kamila była w szpitalu, a ojciec rano wyjechał do pracy. Także wnuk był sam z dziadkami. Kamil podobno nie pracował. I miał wcześniej kłopoty z alkoholem czy też narkotykami.