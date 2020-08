Zderzenie aut w Wieszkach. Przyczyną zbyt duża prędkość

Opady deszczu, śliska nawierzchnia, jak do tego dodamy nadmierną prędkość to o kłopoty na drodze nie jest trudno. Właśnie zbyt duża szybkość jednego z aut była przyczyną niebezpiecznego zdarzenia na drodze w Wieszkach.

Z relacji policji wynika, że 31-letni kierowca volkswagena golfa nie dostosował prędkości do panującej aury i na łuku drogi stracił panowanie nad autem, po czym zjechał na przeciwny pas, gdzie uderzył w opla vivaro.

- Mieszkaniec Kędzierzyna Koźla, który kierował volkswagenem może mówić o dużym szczęściu, gdyż nie doznał poważniejszych obrażeń ciała, choć cała sytuacja mogła zakończyć się tragicznie – podkreśla podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy

KPP w Nakle.

Aura ostatnio zmienna. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do ograniczeń, ale też do warunków pogodowych.