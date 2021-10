Zderzenie osobówki z motocyklem w powiecie świeckim. Przyczyną nieustąpienie pierwszeństwa

Jak informują funkcjonariusze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu to obok nadmiernej prędkości jedna z najczęstszych przyczyn wypadków i kolizji. 18 października z tej przyczyny w Bochlinie (pow. świecki) doszło do wypadku. Pracujący na miejscu policjanci ustalili, że na skrzyżowaniu równorzędnym doszło do zderzenia renault trafic oraz motocykla yamaha.

W zderzeniu pojazdów ucierpiał 17-letni kierowca jednośladu, który z obrażeniami ciała został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala. 50-letniej kierującej samochodem oraz pasażerce nic się nie stało.