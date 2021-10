Bardzo groźny wypadek na obwodnicy Świecia. Zderzyły się dwie ciężarówki

Na obwodnicy Świecia na wysokości Kozłowa doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Jeden z pojazdów przewoził wapno, natomiast drugi to cysterna przewożąca olej napędowy. W wyniku kolizji doszło do rozszczelnienia i wycieku oleju naftowego.

Na miejsce zadysponowano 7 zastępów straży pożarnej w tym grupę chemiczną z Bydgoszczy. Według naszych informacji nikomu nic poważnego się nie stało.