Zdjęcie przy urnie wyborczej - oto zasady. PKW wyjaśnia, co można robić w lokalu wyborczym

Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024

Czy można robić zdjęcia przy urnie wyborczej? Oto zasady

Za zgodą przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej można zrobić zdjęcia przy urnie. Nie może to jednak zakłócać powagi głosowania, porządku w obwodowej komisji i nie może naruszać praw innych osób przebywających w lokalu wyborczym, w tym prawa do ochrony wizerunku - tłumaczyła Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego.

Można sobie zrobić zdjęcie przy wrzucaniu głosów do urn za zgodą przewodniczącego komisji - informuje biuro prasowe Państwowej Komisji Wyborczej.

W dniu wyborów wiele osób - nie tylko polityków czy celebrytów - robi sobie zdjęcia przy urnach wyborczych. Uwieczniany jest najczęściej moment wrzucania kart do głosowania . Takie zdjęcia są zwykle publikowane są w mediach społecznościowych.

Co ważne, nie można rejestrować pracy samej komisji czy sposobu głosowania własnego ani innych wyborców. Lepiej nie robić także zdjęć kartom do głosowania. Nie powinno się też robić zdjęć samej urnie - jedyna możliwość, to zrobienie sobie zdjęcia, gdy oddajemy głos.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 trwają w dniach 6-9 czerwca na terenie wszystkich państw członkowskich. Terminy oraz wymogi głosowania są różne w zależności od kraju.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w niedzielę 9 czerwca 2024 roku. Lokale wyborcze otwarte będą od godziny 7:00 do godziny 21:00 , jeśli żadna z komisji wyborczych nie przedłuży głosowania. Łącznie zostanie wybranych 53 reprezentantów naszego kraju w Parlamencie Europejskim .

W Polsce głosowanie do Parlamentu Europejskiego odbywa się w trzynastu okręgach wyborczych. Województwo kujawsko-pomorskie to Okręg Wyborczy nr 2. Okręgi wyborcze nie mają przypisanej odgórnie liczby mandatów, którą można zdobyć - zależy ona od frekwencji, jaka zostanie osiągnięta w danym regionie. Liczba mandatów znana jest dopiero po zakończeniu głosowania.

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości identyfikujący wyborcę. Może to być:

Aby oddać ważny głos, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku jednego wybranego kandydata. Głos będzie nieważny , jeśli znak "X" zostanie postawiony przy więcej niż jednym nazwisku kandydatów albo jeśli nie postawimy go wcale - wyjaśnia PKW i dodaje, że znak "X" to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Cisza wyborcza - zasady

Zgodnie z art. 104 Kodeksu wyborczego kampania wyborcza kończy się na 24 godziny przed dniem głosowania . Oznacza to, że tegoroczna kampania wyborcza zakończy się w nocy z 8 na 9 czerwca o godz. 24.00. Równocześnie rozpoczyna się wtedy cisza wyborcza. Obowiązuje ona także w internecie.

Kodeks wyborczy wyjaśnia, że zarówno w dniu głosowania, jak i 24 godziny przed nim, zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, czyli publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Można jednak zachęcać do udziału w samym głosowaniu, nie wskazując, na kogo głos powinien być oddany. Można także podawać informacje na temat wyborczej frekwencji.

Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji jest wykroczeniem, a naruszenie zakazu publikowania sondaży - przestępstwem - czytamy na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.