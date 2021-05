Zielone Świątki 2021 - co to za święto? Kiedy są Zielone Świątki 2021? Jak je obchodzimy?

Majówka 2021. Kiedy wypada? Czy przysługuje nam dzień wolny za święto w sobotę 2.05? Podpowiadamy, jak zaplanować dłuższy urlop w maju!

Przed nami majówka 2021! Niestety nie będzie się ona znacznie różniła od poprzedniej, a wszystko to za sprawą szeregu obostrzeń, które wprowadzono w trosce o nasze bezpieczeństwo. Mimo, że tegoroczna majówka upłynie nam pod znakiem restrykcji, nie oznacza to, że nasz urlop w maju musimy spisać na straty. Wręcz przeciwnie! To świetna okazja, aby nieco zwolnić i odpocząć od tygodniowego zgiełku. Niestety w 2021 roku termin, w którym wypada majówka nie jest zbyt łaskawy dla pracujących - wolne będą jedynie trzy dni. Kiedy warto wziąć urlop, żeby nieco wydłużyć sobie wolne? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tegorocznym długim weekendzie majowym!