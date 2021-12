Zimowa zbiórka dla zwierząt z sępoleńskiej Fundacji Psie Nadzieje [zdjęcia]

Zima w tym roku nadeszła szybko, bo wraz z końcem listopada. Ta pora roku to trudny okres dla podopiecznych Fundacji Psie Nadzieje z Sępólna Krajeńskiego. Nie można pozwolić, by zwierzęta nie miały w tym czasie zapewnionych podstawowych potrzeb. A teraz podstawa to opał, dlatego organizacja prosi o pomoc.

- Czasy są coraz trudniejsze. Ceny idą w górę, także ceny opału. Każdemu coraz trudniej, a gdzie tu jeszcze pomoc dla fundacji? Ale patrząc w oczy naszych podopiecznych, nie możemy inaczej. Potrzebujemy co najmniej czterech ton węgla, żeby chociaż w minimalnym stopniu ogrzać wszystkie pomieszczenia, w których są zwierzęta. Kilkanaście psów oraz około 40 kotów to ogromna odpowiedzialność. Aż serce się ściska, gdy pomyślimy, że za chwilę zabraknie opału, by ogrzać kociarnię. Nie możemy pozwolić, by zimno i wilgoć doprowadziły do pogorszenia ich warunków życia, bo z tym wiąże się także stan ich zdrowia – apeluje fundacja, której prezesem jest Ewa Mejer.