Złodzieje rowerów nie próżnują. Dlatego warto je oznakować w jednej z komend policji naszego regionu

Za nami akcje znakowania m.in. we Włocławku (25 kwietnia) i Sępólnie Krajeńskim (28 kwietnia). Włocławscy policjanci zapraszają na następne znakowanie 16 maja, zaś sępoleńscy będą na bieżąco o tym informować.

Wygrawerowany na ramie roweru numer i przyklejona naklejka są dla potencjalnego złodzieja sygnałem, że pojazd jest w policyjnym rejestrze, a to może działać odstraszająco.

Już od połowy kwietnia w całym regionie, we wszystkich komendach powiatowych, trwa akcja znakowania rowerów.

Z festynu pod komendę

- Nasze akcje znakowanie odbywają się na parkingu przed komendą. Ostatnia nie cieszyła się dużą frekwencją, ale z doświadczenia wiem, że znacznie lepiej będzie w maju i czerwcu, i zwłaszcza podczas weekendowych festynów, bo wtedy rowerzyści zjeżdżają się do nas całymi rodzinami i proszą o oznakowanie – mówi nam st. asp. Małgorzata Warsińska , oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Sępólnie Krajeńskim.

Uczula także mieszkańców, aby zwracali uwagę (a zwykle nie zwracają) na zachowanie innych ludzi „kręcących się” przy pozostawionych jednośladach. Bywa bowiem tak, że nikt nie reaguje, gdy w biały dzień ktoś przecina kłódkę rowerową i odjeżdża. To może być właściciel, który zgubił kluczyk, ale zapytać, poprosić o wyjaśnienie dlaczego piłuje zabezpieczenie, nie zaszkodzi. Chodzi zwykłą obywatelską czujność.

Nie ma wiarygodnej statystyki

Niestety nie ma wiarygodnej statystyki kradzieży rowerów w naszym regionie. Jak nam wyjaśnia rzecznik Monika Chlebicz – jednym z powodów jest wartościowanie tych czynów, bowiem kradzież mienia do 500 złotych jest wykroczeniem, zaś powyżej tej kwoty przestępstwem.

Do wkroczeń nie prowadzi się statystki utraconych rzeczy. W policyjnych bazach rejestrowane są jedynie przedmioty, które mają niepowtarzalne cechy identyfikacyjne, jak np. numer, a nie każdy rower go posiada.

Tak najlepiej zabezpieczysz się przed kradzieżą

Policja radzi stosować się do takich zaleceń:

• nie zostawiaj roweru bez zabezpieczeń i gotowego do drogi w miejscach publicznych, przed sklepem na ulicy, nawet jeśli oddalasz się tylko na chwilę;

• nie zostawiaj roweru na klatce schodowej,

• staraj się nie używać zapięć typu „linka” i „ kiełbasa” – są zadziwiająco łatwe do przecięcia;

• rower zabezpiecz kłódką w kształcie litery „U” (tzw. U – lock);

• zakładaj kłódkę w taki sposób, aby spinała koło i ramę;

• tylne koło warto zabezpieczyć dodatkową kłódką;

• staraj się parkować rower w zasięgu kamer wizyjnych, które odstraszają złodziei;

• sfotografuj i oznakuj swój rower.