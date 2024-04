Złotówka jest mocna jak dawno nie była! Cieszą się planujący zagraniczne urlopy, ale nie Polacy pracujący za granicą

Sprzedają za euro i tracą

Do krajów strefy euro wędruje aż ok. 60 proc. polskiego eksportu i są to m.in. meble, gdzie aż prawie 70 proc. przychodów to sprzedaż zagraniczna, np. do Niemiec, Francji i Holandii. Jedynie ok. 20 proc. eksportu trafia poza granice Europy. Wraz z Niemcami rywalizujemy o drugą lokatę wśród głównych eksporterów mebli na świecie.