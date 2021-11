Jedni tracą na słabej złotówce, a inni na tym zarabiają [lista] Agnieszka Domka-Rybka

Droższe zakupy czekają nas w sklepach z elektroniką, ponieważ słaba złotówka podwyższa ceny towarów z importu. Szymon Starnowski

Polski złoty traci do głównych walut, co jest złą informacją m.in. dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich czy euro. To samo dotyczy firm i klientów, którzy kupują towary wyprodukowane w innych krajach. Cieszyć mogą się za to eksporterzy i Polacy pracujący za granicą.