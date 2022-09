Złoty medal MŚ Mateusza Biskupa „wisienką” dla Lotto Bydgostii

- Ogromnie się cieszymy z sukcesu Mateusza, to taka wisienka na torcie dla naszego klubu , który w tym roku może się pochwalić zdobyciem w imprezach międzynarodowych 11 medali, w tym 6 złotych, 3 srebrnych i 2 brązowych, a w mistrzostwach kraju 63, w tym 34 złotych, 14 srebrnych i 15 brązowych – wyliczał Waldemar Nowakowski, wiceprezes klubu, w zastępstwie prezesa Roberta Sycza, którego zmogła choroba.

W poniedziałek zarząd Lotto-Bydgostii wraz z Mirosławem Kozłowiczem, wiceprezydentem Bydgoszczy oraz przedstawicielami mediów powitał w siedzibie klubu swojego złotego medalistę . Obecni byli też Mikołaj Burda, który tym razem zajął w czwórce bez sternika 9. miejsce, Joanna Dittmann – 11. w czwórce podwójnej oraz Michał Kozłowski, szkoleniowiec kobiecej dwójki podwójnej wagi lekkiej, której do awansu do półfinału zabrakło 0,03 sekundy.

Lotto Bydgostia już na początku września zapewniła sobie 30. z rzędu, czyli „perłowy” tytuł najlepszej drużyny wioślarskiej w kraju , co jest ewenementem na skalę europejską, a w sobotę, podczas Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy, fetowała triumf ich reprezentanta Mateusza Biskupa w mistrzostwach świata w czeskich Racicach .

Biskup podkreślił, że do występu w mistrzostwach świata był wraz z partnerami z osady: Fabianem Barańskim z WTW Włocławek, Mirosławem Ziętarskim z AZS UMK Toruń i Dominikiem Czają doskonale przygotowany.

Wioślarze z czwórki podwójnej liczyli, że po tym sukcesie będzie czas na zasłużony odpoczynek.

- Oj nie będzie go za dużo, choć moi koledzy Dominik Czaja i Mirek Ziętarski zmieniają stan cywilny. Trener Aleksander Wojciechowski zapowiedział, że za tydzień otrzymamy już pierwsze rozpiski, co mamy robić, aby w listopadzie rozpocząć, w dobrej kondycji, kolejny cykl przygotowań. Za rok w Belgradzie czekają nas przecież kwalifikacje do igrzysk w Paryżu.