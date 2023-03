Zmiana czasu na letni 2023. Kiedy dokładnie jest zmiana czasu wiosną 2023 roku?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2023. Kiedy?

Marzec 2023: zmiana czasu na letni

Zmiana czasu na letni zawsze wypada w ostatni weekend marca. Jest to zatem data ruchoma , dlatego też należy wcześniej sprawdzić, kiedy dokładnie wypada, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Zmiana czasu. Do kiedy?

Od 2018 roku w Unii Europejskiej mówi się o zniesieniu zmiany czasu. Do tej pory jednak państwa nie mogą dojść do pełnego porozumienia w tej sprawie. A ewentualna likwidacja konieczności przestawiania zegarków została odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Co więcej, nie ma na ten moment prowadzonych szerszych prac czy rozmów w kontekście zmiany czasu. Oznacza to, że jeszcze trochę trzeba będzie regularnie przestawiać zegarki.

Jak przygotować się do zmiany czasu?

Choć regularnie dwa razy w roku wszystkie zegarki zostają przestawione, to nadal wiele osób ma problemy, by przyzwyczaić się do zmiany czasu. Zwykle prościej jest przywyknąć do czasu zimowego, kiedy można spać godzinę dłużej. Niestety, czas letni bywa znacznie bardziej problematyczny.

Zmiana czasu rozregulowuje zegar biologiczny. W efekcie nawet ta jedna godzina różnicy może wpłynąć na to, że organizm będzie mieć mniej energii. Osoby bardziej wyczulone na taką zmianą mogą czuć się niewyspane, rozdrażnione czy mieć problemy z koncentracją.

Jak uniknąć złego samopoczucia? Można się do tego odpowiednio przygotować. Podpowiadamy, co należy robić, by ostatni weekend marca i przestawienie zegarków dało się odczuć w jak najmniejszym stopniu. Szczegóły w poniższej galerii.