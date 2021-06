Zmiana dla kierowców zawodowych. System poboru opłat drogowych zmienia się z viaTOLL na e-TOLL

Na odcinkach Konin-Stryków (A2) i Wrocław – Sośnica (A4) z systemu e-TOLL mogą korzystać również użytkownicy pojazdów lekkich. Zmieni się organizacja ruchu na wjeździe i wyjeździe z autostrady.

- Nowoczesne państwo wychodzi naprzeciw potrzebom obywateli, zapewnia im wygodne, cyfrowe rozwiązania. I takim rozwiązaniem jest uruchomiony przez nas dziś system e-TOLL. Nowy system służy do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych – informuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. - Wchodzimy na coraz wyższe poziomy cyfryzacji. Co chwilę informujemy o uruchamianych przez nas e-usługach. To dowód na to, że naszych słów nie rzucamy na wiatr. Zmieniamy się dla naszych klientów – dodaje minister.