Zmiana sterów w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu. Na emeryturę odszedł insp. Tomasz Lubiejewski. Ma już następcę

Emerytowany już komendant Lubiejewski funkcję tę sprawował w Grudziądzu niespełna dwa lata. Wcześniej służbę pełnił w jednostkach w powiecie chełmińskim i świeckim.

- Czy byłem dobrym policjantem? Nie mnie to oceniać, natomiast mogę powiedzieć, że odchodzę jako policjant spełniony - mówił insp. Tomasz Lubiejewski podczas wczorajszej uroczystości w grudziądzkiej komendzie. I dodał: -Mam nadzieję że sprawdziłem się na wszystkich odcinkach które mi powierzano, ale to wszystko nie byłoby możliwe gdyby nie kadra z którą pracowałem. Dawaliście mi wiarę w człowieka, wspieraliście mnie. Czasem było ciężko, borykaliśmy się z brakami kadrowymi, ale dawaliśmy radę.

Jak podkreślił insp. Lubiejewski choć Grudziądz żegna go mroźnym dniem, to... - Wbrew temu co za oknem to chcę powiedzieć, że to miasto będę wspominał bardzo ciepło - dodał wyraźnie wzruszony odchodzący na emeryturę komendant Lubiejewski.