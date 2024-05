Zmiany w urlopach dla rodziców w 2024 roku. Oni skorzystają na zmianach w przepisach [23.05.24]

Jest to rozwiązanie dla matek (ale i ojców) wcześniaków i dzieci hospitalizowanych z innych powodów niż przedwczesne urodzenie. Obecnie ich urlopy macierzyńskie działają na ogólnych zasadach. Zaczynają się w momencie urodzenia dziecka, niezależnie od tego, jak długo musi ono zostać w szpitalu. - Ten czas urlopowy jest wytracany, jak mówią mamy wcześniaków - podkreśliła szefowa MRPiPS w porannej rozmowie w Trójce Polskiego Radia.

Zobacz także:Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu!

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że przygotowany w jej resorcie projekt zakłada wprowadzenie zasady "tydzień za tydzień".

- Oznacza to, że tydzień hospitalizacji to tydzień dłuższego urlopu macierzyńskiego, czy to (rodziców - PAP) dzieci za wcześnie urodzonych, czy też dla tych, które z jakichś powodów medycznych musiały pozostać w szpitalu - wyjaśniła.