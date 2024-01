Zmiany w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Są nowa rzeczniczka i dyrektor biura wojewody

Kto wicewojewodą kujawsko-pomorskim?

W najbliższym czasie mają też zapaść decyzje, co do obsady stanowisk wojewodów. Od drugiej połowy grudnia pojawiały się informacje, że jednym z nich mógłby być Jan Szopiński, były poseł Nowej Lewicy z Bydgoszczy. Na początku tego tygodnia jednak głośno o innej możliwej nominacji, mianowicie o Piotrze Hemmerlingu, współprzewodniczącym Kujawsko-Pomorskiej Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy. To nazwisko, zresztą pojawiało się jeszcze wcześniej w kontekście objęcia samego urzędu wojewody.