Znamy najnowszy ranking "Perspektyw" Co się dzieje z UMK?

Gigant ma zadyszkę

W pierwszej dwudziestce znalazła się tylko jedna uczelnia z naszego regionu – Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Powodów do radości jednak nie ma. Toruńska uczelnia zanotowała spadek w porównaniu z ubiegłorocznym notowaniem, i to aż o 7 miejsc. Toruńska uczelnia znalazła się na 20. miejscu wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. W kategorii uniwersytetów UMK spadł również - na 6 miejsce, wyprzedzając Uniwersytet Opolski. To niby niewielki, ale bolesny spadek, bo toruńska uczelnia wypada po paru latach z piątki najlepszych uniwersytetów, wyprzedzona przez . Na miejscu 71-82 (wraz z innymi uczelniami) znajdujemy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To również spadek w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy bydgoska uczelnia notowana była na 61-70 pozycji.

Jest też pozytywne zaskoczenie w Toruniu

Jak działa ranking?

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022 to w rzeczywistości cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:

• Ranking Uczelni Akademickich – obejmujący 96 szkół wyższych publicznych i niepublicznych (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;

• Ranking Uczelni Niepublicznych – obejmujący 43 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim;

• Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych – obejmujący 19 publicznych uczelni specjalizujących się w kształceniu na poziomie praktycznym;

• Ranking Kierunków Studiów – obejmujący 73 kierunki i grupy kierunków studiów, w którym po raz pierwszy pojawiły się kierunki: ratownictwo medyczne oraz ogrodnictwo.

Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.