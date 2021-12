Żnin. Co słychać na spornej budowie ulicy 700-lecia? Szef gminnych inwestycji podaje szczegóły [zdjęcia] Iwona Góralczyk

Tak aktualnie wygląda modernizowany odcinek ul. 700-lecia w centrum Żnina. Prace miały się zakończyć w 2021 roku. Nie jest to realne przez spór o wycinkę jarzębów szwedzkich. Szymon Cieślak Zobacz galerię (11 zdjęć)

Końca robót na odcinku ulicy 700-lecia od Towarowej do skrzyżowania z Potockiego nie widać. Jedyne, na co możemy - póki co - liczyć, to zasypanie dziur kruszywem. A drzewa? Zapadły w zimowy sen. Jednak nie w urzędniczych dokumentach. Tu temat wciąż jest żywo analizowany.