Żniwa 2021. Auto i motocykl mogą nadziać się na heder. 6 zasad bezpieczeństwa na wsi

W całym 2020 roku rolnicy z całej Polski zgłosili blisko 11 tysięcy wypadków. Odnotowano 35 wypadków śmiertelnych - podaje KRUS. Najczęstszymi wypadkami były upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń, przygniecenia bądź pogryzienia przez zwierzęta. Policja podkreśla, że wielu tragedii można było uniknąć.

Żniwa czy wykopki, to wyjątkowo gorący okres w rolnictwie. To również czas, kiedy na rolników i ich dzieci czeka najwięcej zagrożeń. To, co gubi gospodarzy, to rutyna, przyzwyczajenie, ale także pośpiech oraz przemęczenie.

Policja wskazuje najważniejsze zasady bezpieczeństwa na wsi:

Nigdy nie pracuj w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby czynili to inni. Nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych. Ruchome części maszyn mogą wciągnąć twoją rękę lub nogę i pozbawić Cię kończyny lub spowodować śmierć! Niestety, ale tego typu wypadki są jednymi z najczęstszych zdarzeń przy pracach polowych. Ważne jest by rękawy długiej koszuli zawsze były podciągnięte minimum do łokci. Zapobiegnie to wciągnięciu ręki przez maszynę. Ubieraj się odpowiednio do pogody i warunków! Najważniejsze jest obuwie – bezpieczne, ochronne i zawodowe. Jego cena zazwyczaj zniechęca rolników do zakupu, ale największym zyskiem będzie ochrona swojego zdrowia i zmniejszenie ryzyka wypadków. Najczęstszym z nich jest upadek osób. Dochodzi do nich na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych. W wielu przypadkach za ich główną przyczynę uznaje się właśnie używanie nieodpowiedniego obuwia podczas pracy, które często jest zniszczone, zużyte i zabrudzone. Do wielu dotkliwych kontuzji dochodzi podczas pracy w butach, które nie usztywniają stawu skokowego oraz nie posiadają protektorowanej podeszwy antypoślizgowej. Nie angażuj dzieci do obsługi ciągników i innych maszyn rolniczych. Nie prośmy dziecka o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki i smary. Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień! Oprócz niebezpieczeństwa swojego i innych grozi za to mandat. Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach. Przewożony materiał jest zazwyczaj sypki albo bardzo niestabilny i ruchomy. Upadek z załadowanej przyczepy może nieść za sobą tragiczne skutki.