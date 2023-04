Znów ponad pół tysiąca dzieciaków na zajęciach „KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” u Moniki Pyrek

– To była świetna zabawa, wszystko mi się podobało. Czego się nauczyłam? Że nie można się poddawać – dodała Marcelina, uczennica klasy czwartej z SP nr 35. Zajęcia organizowane przez Fundację Moniki Pyrek adresowane są do uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych.

„KINDER Joy of moving Alternatywne lekcje WF” to zajęcia, w trakcie których uczniowie mają możliwość skorzystania z wielu sportowych aktywności na poszczególnych stacjach. Lekcja trwa dwie godziny, a uczniowie mogą ćwiczyć na wszystkich dostępnych urządzeniach. Uczniowie ćwiczą m.in. na ergometrach wioślarskich, trenażerach sportowych, refleksomierzach, specjalnych ściankach wspinaczkowych, czy symulatorach narciarskich i rowerowych. – Nowe technologie sprawiają, że lekcje wychowania fizycznego stają się angażujące i interesujące jak nigdy wcześniej – mówiła w szczecinie nauczycielka wf z SP 59 Aleksandra Jagła.

– Sport to przede wszystkim fantastyczna radość i to z całych sił pokazujemy młodym uczestnikom naszych zajęć. Sport jest doskonałym pomysłem na spędzanie czasu i jest bardzo ważne, by wykształcić u nich nawyk aktywności fizycznej. Nie obowiązek, a właśnie nawyk, przyjemność – dodaje Pyrek, była wicemistrzyni świata, a dziś ambasadorka KINDER Joy of moving. Akcja organizowana przez fundację byłej lekkoatletki jest częścią programu realizowanego przez Grupę Ferrero, mającego inspirować dzieci i młodzież do podejmowania fizycznej aktywności w celu wykształcenia u nich kultury ruchu.