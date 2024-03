Znów rekordy życiowe polskich łyżwiarzy szybkich w mistrzostwach świata w Inzell. Zbigniew Bródka: Możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem

Czyszczoń pokazała się z dobrej strony, bo najpierw pobiła rekord życiowy na 500 metrów, a później bardzo dobrze jechała na 3000 metrów, choć niestety nie utrzymała do końca bardzo dobrego tempa. – Śmiałam się przed wejściem na lód, że przyjechałam po życiówkę na pięćset metrów i tak się stało. Z trzech kilometrów jestem zadowolona, ale nie do końca, bo do czwartego koła szło mi bardzo dobrze, technicznie chyba jeden z lepszych moich biegów, ale później trochę zabrakło. Sportowcy potocznie mówią w takich sytuacjach, że odcięło prąd. I na pewno szczęścia, bo myślę, że gdybym tam mocno nie zaczęła to było lepiej, ale i tak to jeden z lepszych wyników w tym sezonie – mówiła Czyszczoń, która była 23. na 500 oraz 17. na 3000 metrów.