Znów świetna Kaczmarek, znacznie lepszy Fajdek! Dobre wyniki Polaków na Memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy

Konkurs rzutu młotem, który był najmocniej obsadzony, bo brało w nim udział całe podium niedawnych mistrzostw Europy, rozstrzygnął się już w pierwszej kolejce. Paweł Fajdek, który w Rzymie nie przebił się do strefy medalowej rzucił 79.43 m w pierwszym rzucie, osiągając swój zdecydowanie najlepszy wynik w tym sezonie. To był również najlepszy wynik tego konkursu.

Warto podkreślić, że wyraźnie rośnie forma pozostałych Polek – Justyna Święty-Ersetic uzyskała najlepszy w tym sezonie czas 51.62, a Kinga Gacka wynikiem 52.03 pobiła swój rekord życiowy. To dobrze wróży w kontekście sztafety 4x400 metrów podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Z pewnością poniżej oczekiwań zaprezentował się brązowy medalista z Rzymu w pchnięciu kulą Michał Haratyk, który jako jedyny w konkursie nie przekroczył granicy dwudziestu metrów. Emocje zapewnił za to mistrz Europy Leonardo Fabbri, który, wynikiem 22.38 m, ustanowił nowy rekord mityngu. Również najlepszy wynik w historii startów w Memoriale Ireny Szewińskiej ustanowili: w biegu na 800 metrów panów Szwed Andreas Kramer i w biegu na 1500 metrów pań Etiopka Freweyni Hailu.

Jednym z największych wydarzeń 6. Memoriału Ireny Szewińskiej był powrót na bieżnię po urodzeniu dziecka Adrianny Sułek-Schubert. Polska wieloboistka w lutym urodziła syna, a po czterech miesiącach i kilkunastu dniach wystartowała w Bydgoszczy. Polka w eliminacjach biegu na 100 metrów przez płotki osiągnęła czas 13.83, a w zorganizowanym „na szybko” konkursie skoku wzwyż, uzyskała wysokość 1.79 m.

– Wiem, że w tych skokach jest ogromny potencjał, skoków było bardzo dużo w krótkim czasie. A rywalizacja na płotkach jest zawsze cennym doświadczeniem. Z tego wyniku jestem bardzo zadowolona. Nie można tego nazwać treningiem, raczej przetarciem. Po tym starcie jesteśmy ponad normę, bo założyliśmy sobie czas i wysokość do pokonania. Gdy zejdziemy z silnego treningu to naprawdę może być bardzo dobrze. Na igrzyskach olimpijskich będę walczyła o rekord Polski, a co za tym idzie o najwyższe cele – mówiła Sułek.