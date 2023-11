Zofia Mikulska ze Żnina świętowała setne urodziny. Dostała medal marszałka [zdjęcia]

Zofia Mikulska, z domu Piotrowicz, urodziła się 26 listopada 1923 roku w niewielkiej miejscowości w okolicy Magdeburga w Niemczech.

Dzieciństwo spędziła w Pułaczowie w województwie świętokrzyskim. Następnie razem z rodziną zamieszkała w w Kawodrzy pod Częstochową (obecnie jest to dzielnica Częstochowy). Tam zastała ją wojna we wrześniu 1939 roku. Próbowała wraz z rodziną uciec do Warszawy, w drodze przeżyła bombardowanie i w rezultacie rodzina wróciła do Kawodrzy.

Pani Zofia w 1940 roku została zatrzymana podczas łapanki, w rezultacie skierowano ją do pracy przymusowej w niemieckim gospodarstwie rolnym w okolicy miasta Brzeg (ówczesne tereny Niemiec).

Mając niespełna siedemnaście lat musiała ciężko pracować na polu i w oborze przy bydle. Warunki w jakich przyszło żyć pani Zofii w tym czasie, były skrajnie trudne. Postanowiła stamtąd uciec, we wrześniu 1941 roku po pozbyciu się dokumentów udała się pociągiem w głąb Niemiec, by dotrzeć do wujka, który pracował jako zarządca w niemieckim majątku ziemskim w okolicach Erfurtu.