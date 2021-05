Zofia Stryjeńska w Google Doodle. Kim była? Google 13.05.2021 upamiętnia polska malarkę

Od dziecka dużo rysowała i malowała. Jako młoda dziewczyna została współpracowniczką pism ilustrowanych ("Rola" i "Głosu Ludu"). Jak podaje Wikipedia, 1 października 1911 podając się za mężczyznę, Tadeusza Grzymałę Lubańskiego, Zofia rozpoczęła studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (wówczas do tamtejszej akademii nie przyjmowano kobiet). Po roku, rozpoznana przez kolegów, opuściła Monachium i wróciła do Krakowa, gdzie podjęła intensywną twórczość malarską i literacką.

GOOGLE DOODLE - co to jest?

Google Doodle to małe, zazwyczaj kolorowe obrazki, które pojawiają się od czasu do czasu w miejscu wyszukiwarki Google. Zazwyczaj dotyczą świąt, ważnych rocznic lub wydarzeń, które właśnie mają miejsce. Co ciekawe, na całym świecie to samo wydarzenie może mieć różne grafiki, zależnie od kulturowych uwarunkowań.