Żółty pył na samochodach i w mieszkaniach w regionie. To nie jest piasek znad Sahary

W ostatnim czasie na powierzchniach mebli, czy karoseriach aut pojawia się żółty, kleisto-oleisty pył. Osadza się praktycznie wszędzie i wciska się każdymi szparami do mieszkań. To nie jest - jak niektóre media donoszą - piaskowy pył znad Sahary. To pyłek sosny, która niedawno zaczęła kwitnąć. Wyjaśniamy, czy pyłek sosny jest szkodliwy i informujemy, kiedy sosny przestaną pylić.Więcej informacji ►►►

Aneta Żurek