ZOOLeszcz GKM Grudziądz - Motor Lublin. Znamy składy na mecz. Debiut Przyjemskiego

Ten rok ma być przełomowy dla drużyny z ZOOleszcz GKM. Po latach nieudanych prób awansu do rundy play off, w Grudziądzu wszyscy liczą na przełamanie. Drużynę do play off wciągnąć ma przede wszystkim australijski tercet - Jason Doyle, Max Fricke i Jaimon Lidsey .

Fachowcy wskazują, że GKM ma szansę wreszcie awansować do play off, ale trzeba przede wszystkim liczyć na stabilną formę Australijczyków i zadbać o atut własnego toru. - Jeśli grudziądzanie mają awansować do play off, to ze swojego toru muszą zrobić twierdzę - podkreśla Jakub Pieczatowski, dziennikarz Eurosportu.

- Mam na to pomysł - zapewnia trener GKM Robert Kościecha. - Zrobimy wszystko, by tor był naszym atutem.

Pierwszy sprawdzian dla ZOOleszcz GKM będzie bardzo trudny - w niedzielę formę grudziądzkich zawodników przetestuje mistrz Polski. Akurat z rywalizacji z Motorem Lublin GKM ma dobre wspomnienia sprzed roku - na swoim torze wygrał wtedy aż 56:34 i pokonał mistrzów w dwumeczu. - Takie spotkania zdarzają się może raz na dekadę - mówi Kościecha. - Przygotowujemy się jednak starannie i zrobimy wszystko co w naszej mocy, by pokonać znów pokonać mistrza.