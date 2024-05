Zostań Liderem CSR! Dzisiaj trudno o lepszą reklamę poważnego biznesu, jak odpowiedzialne i wrażliwe społecznie zarządzanie

Już po raz trzeci wybierzemy wspólnie Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Na jakie firmy czekamy?

Najprościej mówiąc na takie, które w sposób zaplanowany, dobrowolny oraz wykraczając poza zobowiązania prawne, uwzględniają potrzeby społeczne i środowiskowe w swojej działalności oraz mogą się tym pochwalić. Oprócz działań w otoczeniu ważne jest tu także wsparcie pracowników, wdrażanie praktyk dostępności, a także terminowość wywiązywania się ze zobowiązań finansowych.

Mniejsze firmy mogą pomyśleć, że nie dadzą rady konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, dysponującymi znacznie większymi finansami na działania z zakresu CSR, ale dotychczasowe doświadczenia wydają się temu przeczyć, wśród zwycięzców mieliśmy już bowiem małe i średnie biznesy...

Doceniamy skalę podejmowanych działań, uwzględniając jednocześnie wielkość firmy oraz jej potencjalne możliwości. Zaangażowanie jest więc mierzone w określonym kontekście i proporcjach. W efekcie, nie tylko nominalna wielkość wydatkowanych środków ma tu znaczenie, ale także ich udział w budżecie firmy, a przede wszystkim zakres realizowanych działań. Staramy się też docenić efektywność oraz bezpośrednie i niekoniecznie tylko finansowe zaangażowanie.

Ocena kandydatów do tytułu Lidera CSR będzie przebiegała dwuetapowo. Zanim kapituła konkursu wyłoni pierwszą trójkę, wypełnione przez firmy ankiety oceni zespół pod pana kierunkiem. Kto wejdzie w jego skład i jak będzie wyłaniana finałowa dziesiątka, która przejdzie do ostatecznej rozgrywki?

Na Wydziale prowadzimy badania związane z problematyką zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjności społecznej. W efekcie realizujemy unikatowe w skali kraju kierunki studiów. W skład komisji wchodzą osoby, które zajmują się właśnie tymi zagadnieniami: dr Barbara Panciszko-Szweda, dr Małgorzata Sikora-Gaca, dr Wojciech Trempała oraz moja osoba. Nasza praca przebiega według precyzyjnych obliczeń opartych na ocenie odpowiedzi na pytania z ankiety. Jest tu także miejsce na jakościową analizę zaprezentowanej działalności. Każdy z członków zespołu dokonuje oceny, podejmujemy dyskusję i zgodnie ustalamy ranking. Mam nadzieję, że także w tym roku nasza opinia będzie pomocna dla kapituły konkursu, do której należą ostateczne decyzje.

Czy warto powalczyć o tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu? Jakie korzyści czerpie firma, która może posługiwać się takim tytułem?

Myślę, że renoma tego wyróżnienia istotnie wykracza poza nasz region i nieść może za sobą realne korzyści. Tak wyraźne docenienie firmy ma wpływ na jej widoczność, podnosi jej prestiż oraz wiarygodność w relacjach na rynku. Dodatkowo jej pracownicy mogą poczuć satysfakcję, ale także docenić prowadzone przez swoją organizację działania, co podnosi ich morale i motywację.

Dzisiaj trudno o lepszą reklamę poważnego biznesu, jak odpowiedzialne i wrażliwe społecznie zarządzanie, w którym sukces finansowy stanowi przyczynek do aktywnego wspierania pracowników, społeczności lokalnych, a przede wszystkim działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych.

Każda firma, która zgłosi się do kategorii Lider Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) poprzez wypełnienie ankiety, zostanie zaproszona 30 września na galę do Opery Nova w Bydgoszczy, podczas której ogłosimy laureatów wszystkich kategorii Złotej Setki. Wszelkie pytania dotyczące kategorii Lidera CSR można kierować na adres mailowy: [email protected]

