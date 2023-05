ZUS zwiększa kontrole zwolnień lekarskich i łapie symulantów. Te osoby są teraz na celowniku

Zakład prowadzi kontrolę zwolnień lekarskich zarówno pod kątem ich wykorzystywania, jak i prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

- W pierwszym przypadku pracownicy ZUS sprawdzają, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza, a nie wykonuje prace, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia. - Co ważne, taką kontrolę mogą przeprowadzić także pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 20 pracowników - mówi Krystyna Michałek.