ZUS zwiększa teraz kontrole zwolnień lekarskich i łapie symulantów. Te osoby są na celowniku kontrolerów

Od stycznia do września 2022 roku bydgoski i toruński Oddział ZUS przeprowadziły blisko 24,7 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku liczba kontroli wzrosła o niemal 62 proc.

- W 2021 roku ze względu na pandemię koronawirusa większość kontroli zwolnień odbywała się głównie na podstawie dokumentacji medycznej oraz danych dostępnych w systemie informatycznym ZUS. Teraz kontrole sprawdzające sposób wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez chorego są zarówno wyjazdowe, jak i w dalszym ciągu na podstawie dokumentów. Dlatego wszystkich przeprowadzanych kontroli jest więcej - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.