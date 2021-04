Zuzanna Wiśniewska, utalentowana tancerka z Włocławka [zdjęcia]

Miki na Fali - z Mikołajem Macioszczykiem rozmawiamy o pracy nad debiutancką płytą

Chciałbym spotykać się z fanami na żywo, już bez obostrzeń i móc ich wyściskać. Nie ma co ukrywać, że koncerty online to nie to samo, co możliwość spotykania się z ludźmi na żywo - mówi Mikołaj Macioszczyk, bydgoski muzyk, dwukrotny uczestnik programu The Voice of Poland.