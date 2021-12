Zuzanna Worek z lipnowskiego LO obdarzona jest pięknym głosem i wyśpiewuje nagrodę za nagrodą!

Zuzanna Worek systematycznie odnosi sukcesy w konkursach wokalnych na szczeblu ogólnopolskim. Ostatnio zdobyła Grand Prix w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Ojczyźnianej, który odbył się we Włocławku. Zajęła też pierwsze miejsce w XIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Rozśpiewane dzieciaki”.

Zuzanna chodzi do klasy trzeciej LO im. R. Traugutta w Lipnie. Za rok czeka ją matura. Mieszka w Klonowie w gm. Zbójno. Śpiewa od dziecka, ale swoją przyszłość wiąże z konkretnym zawodem. W planach ma studia medyczne bądź kierunek związany z biologią i chemią.

Występuje w teatrze Bene Nati, prowadzonym przez Wandę Mróz. W jej niepozornej posturze tkwi bardzo mocny i piękny głos. Na scenie staje się prawdziwym wulkanem energii. Wybiera piosenki głębokie w przekazie, bo nie potrafi śpiewać o niczym. Musi być w pełni przekonana do utworu, który wykonuje.