Zwrot akcji w sprawie prof. Pawła Sysy z UMK w Toruniu. Uczelnia musi płacić

O sprawie informowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. Wówczas pismo w sprawie zachowania wykładowcy wystosowała do władz uczelni część studentów.

Zemsta studentów?

Prof. Sysa pozwał Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, wnosił również o przywrócenie do pracy.

Zdaniem profesora przyczyny podane w oświadczeniu nie odpowiadają rzeczywistości. Naukowiec zaprzeczał, aby kiedykolwiek na jego zajęciach doszło do sytuacji opisanych w tym piśmie.

Paweł Sysa podkreślał w sądzie, że władze UMK nigdy nie informowały go o skardze złożonej przez studentów, ani o wynikach studenckiej oceny zajęć dydaktycznych. Nie dano mu możliwości zapoznania się z zarzutami ani odparcia oskarżeń kierowanych pod jego adresem. Nie konfrontowano także rewelacji przekazywanych przez studentów z jego stanowiskiem.

Zdaniem prof. Sysy skarga była przejawem zemsty ze strony studentów, którym nie udało się zaliczyć kolokwiów z przedmiotu "histologia i embriologia", co grozi niezaliczeniem semestru I roku.