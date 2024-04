Zwrot podatku 2024 - tyle wpływa emerytom na konta. Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2023 rok [28.04.24]

Dodatkowe pieniądze dla seniorów w 2024 roku

Zwrot podatku dla emerytów w 2024 - kto dostanie?

W roku 2023 emeryci mogli liczyć na całkiem spore kwoty w ramach zwrotu podatku z urzędu skarbowego. Stało się tak w wyniku obniżenia stawek podatkowych z 17 na 12 proc., które od lipca 2022 roku wprowadziła poprawka do reformy podatków. A jak to wygląda w tym roku? Na zwrot z podatku w 2024 roku mogą liczyć ci emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę.

Jak się rozliczyć z PIT-a?

PIT należy rozliczyć do 30 kwietnia. Można to zrobić tradycyjnie - ręcznie, można również elektronicznie. Dokument również można zanieść samemu do urzędu lub przesłać go elektronicznie. Korzystając z rozliczania PIT przez Internet należy pamiętać o samodzielnym, ręcznym wprowadzeniu ulg podatkowych, które nam się należą. System sam ich nie nalicza. Jeśli nie złożymy formularza PIT w skarbówce do 30 kwietnia, po upływie tego terminu zostanie on automatycznie zaakceptowany. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet bez działań podatnika i unikniemy wysokiej kary. Jednak warto rozliczyć się samemu, jeśli mamy odliczenia od podatku i ulgi. PIT rozliczony przez automat tego nie uwzględnia.