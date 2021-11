Życzenia imieninowe dla Andrzeja. Najładniejsza życzenia na imieniny dla Andrzeja [ŚMIESZNE, KRÓTKIE - 30.11.21]

30. listopada każdy Andrzej świętuje swoje imieniny. Z pewnością sprawimy mu wiele radości, gdy złożymy mu z tej okazji życzenia. Jakie są najładniejsze życzenia imieninowe dla Andrzeja? Zobaczcie nasze propozycje.

Imieniny Andrzeja - życzenia

W wigilię świętego Andrzeja

spełniona niech będzie Twoja nadzieja.

Niechby Ci się sprawdziło,

to co kiedyś Ci się marzyło.

Imieniny Andrzeja - życzenia 2021

Ile godzin bije czas,

ile liści sypie las,

tyle szczęścia i słodyczy

w dniu Andrzeja Tobie ...życzy.

Imieniny Andrzeja - życzenia imieninowe

Andrzeju, Andrzeju,

Dziewcząt dobrodzieju,

Wolę swoją okaż,

Najmilszego pokaż.

Wszystkiego najlepszego w ten andrzejkowy wieczór życzy...

Życzenia imieninowe dla Andrzeja

Drogi Andrzeju! W Wigilię Świętego Andrzeja, spełniona niech będzie Twoja nadzieja. Żeby Ci się sprawdziło to, co kiedyś Ci się wymarzyło. Nalej wosku na wodę, ujrzyj swoją przygodę. Rzecz ciekawa, co z niego wypłynie, mały,biały domek w polskiej krainie! Wokół ogród z czerwonymi różami, miej przez całe życie ich płatki pod stopami.

Życzenia imieninowe dla Andrzeja 2021

Andrzejku kochany,

bądź zawsze wyspany,

Niech szczęście Ci sprzyja,

i czas miło mija