Zysk emerytów netto w maju 2024. Mamy wyliczenia zysku na rękę po waloryzacji [19.04.2024 r.]

Co to jest waloryzacja emerytur?

Waloryzacja emerytur to proces, który ma na celu dostosowanie wysokości świadczeń do bieżącej sytuacji ekonomicznej kraju, głównie do poziomu inflacji. Dzięki temu emerytury nie tracą na wartości, a emeryci mogą utrzymać swój standard życia pomimo wzrostu cen.

W 2023 roku waloryzacja emerytur została przeprowadzona na podstawie wskaźnika inflacji, który wyniósł 11,4% dla średniej inflacji krajowej oraz 11,9% dla inflacji emerytalnej. To właśnie inflacja emerytalna odgrywa kluczową rolę w określaniu stopnia waloryzacji, ponieważ bezpośrednio wpływa na koszty życia osób pobierających emerytury.