100 lat Sióstr Służebniczek w Solcu Kujawskim. Jubileusz uczczono wystawą [zdjęcia]

- Pomimo wielu perypetii historycznych, bo przecież wyrzucano nas nie raz, wytrwałyśmy w Solcu. To zaszczyt, że możemy nadal tu być i tu pracować. Cieszę się, że jako Siostry Służebniczki jesteśmy wśród was - mówiła na otwarciu jubileuszowej wystawy w Muzeum Solca im. Księcia Przemysła siostra przełożona Barbara Czaja.

Nie kryła wdzięczności.

- Dziękuję nie tylko za tę wystawę, ale i za to, że jesteśmy tak bardzo wspierane. Czujemy się tu jak w rodzinie – podkreślała.

W domu zakonnym w Solcu Kujawskim jest obecnie osiem sióstr. Do prowadzonego przez nie przedszkola przy ul. Bohaterów Września uczęszcza 84. dzieci. W sumie było ich już ponad 1000. A wszystko zaczęło się w lipcu 1923 r. kiedy to do Solca przyjechały pierwsze trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.