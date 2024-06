100 -lecie klubu Unia Solec Kujawski. Jubileuszowa wystawa w Muzeum Solca już otwarta

A wszystko zaczęło się 100 lat temu zupełnie zwyczajnie. Kilkunastu młodych ludzi w restauracji Rodewalda postanowiło założyć klub sportowy. Wymyślili też nazwę – Unia. Byli wśród nich bracia Kicińscy: Jan, Antoni i Franciszek. Ich postacie zdobią na wystawie jedną ze ścian. Na wernisażu obecne były ich dzieci, a także wielu dawnych działaczy sportowych i zawodników.

- W takiej chwili zawsze myślę o Brdzie Bydgoszcz. To rówieśniczka naszego klubu. Kilka razy obchodzono nawet wspólnie jubileusze. Brdy już nie ma. Dlatego musimy dbać o to, by Unia dalej pisała swoją historię i by przyszłe pokolenia solecczan mogły rozwijać swoje pasje w barwach Unii – apelował na wernisażu dyrektor muzeum.