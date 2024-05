Leśnicy w Muzeum Solca. Powodem - wystawa dokumentująca 100-lecie Lasów Państwowych

Skąd pomysł na taką wystawę w Solcu Kujawskim? Bo miasto od wieków związane jest z lasem. Mówił o tym na wernisażu Rafał Kubiak, dyrektor Muzeum Solca. - Dla Solca lasy są prawie tak samo ważne jak Wisła – podkreślał.

- W przywileju lokacyjny nadanym Solcowi 699 lat temu jest informacja, że książę Przemysł nadaje mieszczanom także prawo do korzystania z okolicznych lasów. Co ciekawe - w oparciu o ten przywilej w XIX wieku solecki burmistrz procesował się z rządem pruskim o prawo Solca do lasu miejskiego i częściowo ten las odzyskał. Do połowy XX wieku Solec Kujawski miał swój las miejski - informował Rafał Kubiak.

Bogactwo lasów w okolicy nie zawsze jednak wychodziło miastu na dobre, bo jak podkreślano na wernisażu – dostatek drewna powodował, że właśnie z tego budulca wznoszono domy. Bardzo późno pojawiły się w Solcu pierwsze budynki murowane. To dlatego nie zachowały się do dziś żadne zabytki z czasów średniowiecza.