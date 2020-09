1000 nowych samochodów będzie wozić przesyłki kurierskie i paczki z e-sklepów w Poczcie Polskiej

- Rozwój logistyki jest kluczowy dla działalności biznesowej Poczty Polskiej. Szczególnie teraz, kiedy przygotowujemy się do okresu przedświątecznego, ważne jest dla nas zapewnienie sprawnego transportu do obsługi przesyłek dynamicznie rosnącego rynku e-Commerce – mówi Tomasz Zdzikot , prezes Poczty Polskiej.

Na podstawie umowy z firmą ING Lease Poczta wprowadzi 1 028 samochodów do 3,5 t w dwóch transzach. Połowa z nich zostanie dostarczona do końca roku, druga część w pierwszym kwartale 2021. Zamówione samochody marki Peugeot mają ładowność od 0,5 t do 1,7 t, co zapewnia realizację różnorodnych zadań transportowych.

Ponadto do końca roku PKO Leasing S.A., dostarczy Poczcie 18 aut ciężarowych marki Iveco o ładowności do 8 t, pozostałe 25 ciężarówek dołączy do floty pocztowej w I kwartale 2021 roku. Zamówione samochody będą miały nadwozie typu furgon, wyposażone w platformy załadunkowe w 2 typach o ładowności do 4,5 t oraz do 8 ton.

Coraz więcej paczek

- Modernizacja floty jest odpowiedzią Poczty Polskiej na stały trend wzrostu liczby paczek. Nowoczesne auta to nie tylko większa efektywność transportu, czy optymalizacja kosztów, ale także wygoda dla użytkujących je kierowców – dodaje Andrzej Bodziony, wiceprezes Poczty Polskiej.

Umowy z dostawcami leasingowanych samochodów są wynikiem przeprowadzonego przez spółkę postępowania przetargowego. Poczta Polska użytkuje ponad 5000 samochodów dostawczych różnego typu, w tym 20 aut elektrycznych. Dysponuje siecią 7,6 tys. placówek pocztowych, przewozi rocznie ok. 1,7 mld przesyłek.