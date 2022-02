15-latka ucieka po raz czwarty z domu. Jedni jej szukają. Inni radzą policji, żeby nie szukała

„Policjanci z Fordonu prowadzą poszukiwania 15-latki, która w poniedziałek (31.01.2022) wyszła z miejsca zamieszkania, nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze ustalają w tej sprawie świadków, mogących się przyczynić do odnalezienia nastolatki”. Tak zaczyna się komunikat, wysłany przez bydgoską policję.

Historia się powtarza

Okazuje się, że 15-letnia Ola już po raz czwarty zniknęła z domu na dłużej. Jedni włączają się w poszukiwania nastolatki. Drudzy krytykują. - Dziewczyna znowu stawia wszystkie służby na nogi - przekonują. - Skoro ucieka z domu czwarty raz, a w przypadku trzech poprzednich się odnalazła, to pewnie tym razem będzie tak samo. Policjanci muszą jej szukać, zamiast zajmować się rozpoznawaniem innych spraw. To nie jest przecież tak, że istnieje oddział specjalny do spraw poszukiwań jednej dziewczyny. Może funkcjonariusze powinni odmówić przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu. Niech rodzice nastolatki ją zdyscyplinują.