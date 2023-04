18. rocznica śmierci Papieża. Eugeniusz Piasecki: "Dla Grudziądza jest wielkim honorem mieć w gronie honorowych obywateli Jana Pawła II"

Przed 8 laty delegacja Grudziądza wręczyła Janowi Pawłowi II akt nadania honorowego obywatelstwa.

Eugeniusz Piasecki: - To niezapomniane chwile. Byłem tam w maju 2004 r z prezydentem Grudziądza, Andrzejem Wiśniewskim i grupą mieszkańców, którzy przyjechali busem. Prezydent poleciał ze mną samolotem, ale we dwójkę pokryliśmy koszty wyjazdu i pobytu dwóch osób, wskazanych przez Caritas. Mogliśmy nadać naszemu papieżowi ten tytuł, gdyż radni grudziądzcy przyjęli 16 października 2003 r w tej sprawie uchwałę. Naprawiliśmy błąd Rady Miejskiej z poprzedniej kadencji. Odrzuciła bowiem wcześniej zgłaszany przeze mnie projekt uchwały w tej sprawie. Zaraz więc, kiedy tylko zostałem przewodniczącym, postanowiłem tę sprawę doprowadzić do pomyślnego finału.