2 września z Łażyna do Bydgoszczy śladami nocnego boju „Dzieci Bydgoszczy”

Uczestnicy przejdą najpierw do nieistniejącej już wsi Łażyn w Puszczy Bydgoskiej. Zakończenie ok. godz. 23 w Bydgoszczy przy ul. Cmentarnej, gdzie por. Westphal został śmiertelnie ranny.

Taka była historia...

5 września 1939 roku, godzina 19.30. Z Łażyna, niewielkiej wsi pośrodku Puszczy Bydgoskiej, w kierunku zajętej już przez Niemców Bydgoszczy rusza na rozpoznanie 9. kompania 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Pułku, noszącego zaszczytną, acz nieformalną nazwę ,,Dzieci Bydgoszczy”.

Kompania pod dowództwem por. Brunona Józefa Westphala dociera ok. godzinny 22 do pierwszych zabudowań miasta w rejonie obecnych ulic Dobrzyńskiej, Cmentarnej i Dąbrowa. W ciemnościach dochodzi do wymiany ognia z Niemcami. Porucznik podrywa swoich żołnierzy do ataku, rzuca granat w kierunku stanowiska nieprzyjacielskiego karabinu maszynowego. W chwilę później zostaje śmiertelnie ranny. Padają kolejni zabici i ranni. Kompania rozpoczyna odwrót…