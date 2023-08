Tak wyglądają źródliska Rudy. To uroczy fragment Puszczy Bydgoskiej - mamy zdjęcia

Pośród tego ciekawego krajobrazu poszukajmy niezwykłych źródeł i jeziorek… A to opodal Solca Kujawskiego i osady Rudy, które dzieli droga krajowa nr 10 Bydgoszcz – Toruń (Nadleśnictwo Solec Kujawski).

Źródła biją ze zbocza stromej i głębokiej niecki w południowo – zachodniej części uroczyska, by zaraz owe zagłębienie w terenie wypełnić wodą. Stąd woda wypływa do następnego jeziorka strugą, która na swym ostatnim odcinku nosi nazwę Młyńskiej, jako że niegdyś zasilała koła młyna.

Równolegle do strugi w jej górnym fragmencie – w kolejnych obniżeniach terenu - tworzy się kilka innych cieków, by połączywszy siły, dotrzeć jednym strumieniem do drugiego jeziorka. Jest i trzecie, najdłuższe, utworzone tuż przy osadzie Rudy, tam gdzie istniał młyn i gdzie zachowały się jego relikty. Wszystkie jeziorka są sztucznie podpiętrzone, aby utrzymywały więcej wody i można było hodować ryby, a ta wypływa z nich przepustami (betonowymi korytami i rurami) pod groblami ziemnymi.