29-latek z gminy Osiek w powiecie brodnickim kradł przewody elektryczne, metale i akumulatory. Grozi mu do 10 lat więzienia

W ciągu ostatnich kilku tygodni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy poszukiwali złodzieja, który od lipca do września ukradł z działek budowlanych przewody elektryczne (o wartości ok. 5 000 zł), uszkodził skrzynkę energetyczną, włamał się do pomieszczeń gospodarczych, skąd ukradł metale (110 kg miedzi o wartości ok. 3 500 zł) i przewody elektryczne (o wartości ok. 1 000 zł), a także włamał się do ładowarki, z której ukradł akumulatory (o wartości ok. 1 tys. 400 zł) i olej napędowy (o wartości ok. 300 zł). Brodniccy policjanci ustalili, kto jest sprawcą tych wszystkich kradzieży i zatrzymali złodzieja we wtorek, 7 września. Jak się okazało, licznych kradzieży dopuścił się 29-letni mężczyzna mieszkający w gminie Osiek.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, a w środę, 8 września został przesłuchany i usłyszał dziewięć zarzutów: kradzieży, kradzieży z włamaniem, usiłowania kradzieży i uszkodzenia mienia.