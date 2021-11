43-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego podpalił budynek wielorodzinny. Za usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu

W nocy z piątku, 26 listopada na sobotę, 27 listopada doszło do pożaru budynku wielorodzinnego w Nowym Mieście Lubawskim, wskutek którego straty oszacowano na ok. 100 tys. zł. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim szybko ustalili, że przyczyną tego pożaru było podpalenie i jeszcze tego samego dnia zatrzymali podejrzanego o dokonanie tego przestępstwa. Jak się okazało, jest nim 43-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego, który wcześniej groził mieszkańcom tego budynku. Warto jednak podkreślić, że groźby mieszkańcy słyszeli przez dłuższy okres, a bezpośrednio przed podpaleniem, w dniu 26 listopada 43-latek nie groził mieszkańcom podpalonego budynku.

Mężczyzna został przesłuchany. Przedstawiono mu łącznie cztery zarzuty dotyczące usiłowania zabójstwa, narażenia na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w postaci pożaru oraz gróźb karalnych kierowanych wobec mieszkańców tego domu. Jak przekazał nam prokurator Andrzej Głowacki z Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim, 43-letni mężczyzna przyznał się do dokonania podpalenia i do gróźb, ale do popełniania pozostałych zarzucanych mu czynów się nie przyznał. Z uwagi na dobro postępowania prokurator nie przekazał nam, jakie wyjaśnienia złożył 43-letni mieszkaniec powiatu brodnickiego.