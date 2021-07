47-latka z gminy Szubin pędziła przez wieś. Na liczniku o 62 km/h za dużo

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

- W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci ukarali kierującą mandatem karnym i zatrzymali jej blankiet prawa jazdy. Dokument zostanie przekazany do wystawcy, a 47-latka odzyska go dopiero po upływie 3 miesięcy - informuje podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP w Nakle.

To kolejny taki przypadek w ostatnim czasie.

- Apelujemy do kierowców o bezwzględne stosowanie się do przepisów. Każdy powinien mieć świadomość, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn tragedii na drogach. Lepiej wolniej, a bezpiecznie dotrzeć do celu -podkreśla podkom. Justyna Andrzejewska, oficer prasowy KPP w Nakle.