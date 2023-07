553 zł miesięcznie dodatku do renty rodzinnej. Wiemy, kto go dostanie i jaki wniosek musi złożyć

Osoby, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym rodzicu i oboje z nich nie żyją lub odeszła im tylko matka, a ojciec jest nieznany - mogą ubiegać się w ZUS o dodatek dla sierot zupełnych. Są jednak tacy, jak np. niektóre wdowy z prawem do rentyrodzinnej, które nadinterpretują te przepisy.

Spis treści: Czy dodatek dla sierot zupełnych należy się wdowom z rentą rodzinną? Kto ma prawo do tego dodatku? 553 zł dodatku dla sierot zupełnych - to kwota brutto czy na rękę? ZUS przyzna go z urzędu? Kiedy można stracić rentę rodzinną - ważne limity! W ostatnim czasie do placówek ZUS na Kujawach i Pomorzu zgłaszają się np. wdowy, które mają rentę rodzinną po zmarłym mężu, przekonane, że im też należy się dodatek dla sierot zupełnych po zmarłych rodzicach. - Powiedzmy sobie szczerze, trudno, by osoby w takim wieku miały jeszcze żywych rodziców - mówi nam pani Ewa z Bydgoszczy, która niedawno załatwiała coś w ZUS i była świadkiem, jak pewna wdowa przyszła właśnie w sprawie tego dodatku.

Dodatek sierocy nie jest świadczeniem samoistnym. Przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej do renty rodzinnej lub jej części po zmarłym rodzicu i faktycznie pobierającej to świadczenie. ZUS wypłaca go przy rencie rodzinnej, przy żadnym innym świadczeniu!

Przeszkody w jego otrzymaniu nie stanowi fakt przebywania sieroty zupełnej w rodzinie zastępczej. - Co prawda dodatek sierocy można otrzymać bez względu na wiek osoby uprawnionej do renty rodzinnej, ale to nie oznacza, że wdowy, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym mężu, mają do niego prawo. Bo tak nie jest - podkreśla Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim. - Bez względu na wiek dodatek do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia.

Wysokość dodatku zmienia się co roku wraz z waloryzacją świadczeń. Obecnie wynosi 553,30 zł miesięcznie - jest to kwota na rękę, ponieważ nie jest on opodatkowany!

Jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest więcej niż jedna osoba będąca sierotą zupełną, każdej z nich należy się pełna kwota dodatku dla sieroty zupełnej.

ZUS nie przyznaje dodatku dla sieroty zupełnie z urzędu. Trzeba złożyć wniosek (druk ERRD) i dołączyć do niego dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, to wtedy należy dodać dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Dodajmy, że renta rodzinna po zmarłym członku rodziny, np. rodzicu przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a nawet dłużej pod warunkiem kontynuowana nauki. Student może pobierać ją do 25 roku życia, a jeśli 25 urodziny przypadną na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, może otrzymywać pieniądze do końca tego roku studiów.

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Kiedy można stracić rentę rodzinną?

Uczniowie i studenci mogą dorabiać do renty rodzinnej, ale muszą uważać, by dodatkowe zarobki nie spowodowały, że ZUS zmniejszy, czy zawiesi wypłacane świadczenie. Na to, czy ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę rodzinną, ma wpływ przede wszystkim przychód z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia będzie miał przychód np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26 roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza, że przychody osiągane z takiej umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów, od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie jeśli uczeń, student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem.

Aby ZUS nie zmniejszył renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnej pensji. Od 1 czerwca jest to 4987 zł brutto.

Świadczenie może być również zawieszone, gdy przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, tj. 9261,60 zł brutto.

Natomiast, jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 4987 zł brutto, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż wynosi jej maksymalne zmniejszenie.

W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby jest to 675,24 zł.

