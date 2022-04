58. Mityng Brydżowy Łuczniczka im. Macieja Haczewskiego w Bydgoszczy [zdjęcia]

- Cieszymy się, że po przerwie udało się nam ponownie zorganizować "Łuczniczkę" - mówi Mariusz Żurek, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego. - Frekwencja zawodników dopisała, a nawet przewyższyła nasze oczekiwania. Widzimy sens dalszego organizowania tej imprezy. Jeśli chodzi o sprawy czysto sportowe, to nie było niespodzianek i wygrywali, ci którzy byli typowani do zwycięstw. W takich zawodach trudno, by wygrał ktoś, kto wcześniej się nie pokazał i nie wygrywał - dodał.