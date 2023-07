Siatkówka plażowa opanowała Wyspę Młyńską w Bydgoszczy. Mnóstwo emocji i atrakcji [zdjęcia]

Zanim w sobotę zaczęła się rywalizacja na Wyspie Młyńskiej, to dzień wcześniej na plaży w Chmielnikach rozegrano eliminacje, z których do turnieju głównego awansowało sześć par z szesnastu. Dołączyło do dwóch duetów wcześniej rozstawionych.

W sobotę przed południem rozpoczęło się od meczów ćwierćfinałowych. W niej niespodziewanie odpadła rozstawiona para Marcin Waliński (ambasador turnieju) - Michał Muszyński, która przegrała 1:2 z duetem Maciej Karolczyk - Adrian Scigocki. Ostatecznie w finale triumfowała para Tomasz Wołoszuk (Tlen) - Piotr Ilewicz (Sopot), która zwyciężyła Łukasza Kalinowskiego (Anioły Toruń) i Jakuba Nurczyńskiego (Volley Ostrołęka) 2:0. I to oni otrzymali 5 tysięcy złotych nagrody dla zwycięzców turnieju Nowy Port Bydgoszcz - bo taka była oficjalna nazwa imprezy. Trzecie miejsce wywalczył duet Karolczyk - Scigocki, który wygrał 2:1 z parą Bartosz Dzierżyński (nowy libero BKS Visła Proline Bydgoszcz) - Jakub Dzierzyński. Dodajmy, że w ćwierćfinale bracia Dzierżyńscy pokonali parę bydgoską Paweł Cieślik - Krzysztof Rykała 2:0.